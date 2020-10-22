Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilde koronavirüs vakalarında artışa değindi. Hangi illerde koronavirüs vakalarında artış var? Hangi illerde artış var? Türkiye'deki salgında son durum ne?

HANGİ İLLERDE KORONAVİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ VAR?

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ SALGINDA SON DURUM NE?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2013 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 513'e, toplam vaka sayısı ise 353 bin 426'ya yükseldi.