Hangi ilde koronavirüs vakasında artış var? Hasta sayısının en fazla iller hangileri? İl il koronavirüs vakası! Alınacak önlemler neler?

Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Merak edilen açıklamalarda koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İl il belirlenen vaka sayılarında son durum ne? Hangi ilde koronavirüs vakasında artış var? Hasta sayısının en fazla iller hangileri? İl il koronavirüs vakası!

ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Etkinliklere kısıtlama geleceğini söyleyen Koca, "5 Ekim'de saha taramasını tekrarlıyoruz. Toplumunun tamamını yansıtacak şekilde örneklem üzerinde çalışma yapıyoruz. Bu çalışma bize toplumun tamamı hakkında bilgi verecektir. Pandeminin ilerleyen alanlarında yurt dışına gidip gelenler, disiplinli olduğumuzu belirtiyorlar. Törenler ve toplu etkinliklerin olduğu ayları geride bıraktık. Kapalı alanlar çok önem kazandı. Aynı işyerinde çalışan kişilerin tedbir almadıklarını duyuyoruz. Maske kuralından ödün verilmemelidir." diyerek sözlerine devam etti.

İL İL KORONAVİRÜS VAKASI

İstanbul'da yüzde 50, Ankara'da yüzde 4, İzmir'de yüzde 5, Bursa'da yüzde 35, Kocaeli'de yüzde 30, Denizli'de yüzde 35, Balıkesir'de yüzde 50, Kahramanmaraş'da yüzde 25 ve Bilecik'te yüzde 50 artış yaşandı.

ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Tedbirin önemini dile getiren Fahrettin Koca, Hes kodu uygulamasının yaygınlaşması gerektiğini açıkladı. Koca, "Koronavirüsle artık çok şey biliyoruz. Kuralların sonuçları hakkında, somut, ölçülebilir tecrübelerimiz var. Salgının maske, mesafe ve temizlik tedbirlere uyuldukça gerilediği, uzaklaştıkça tırmanışa geçtiğini görüyoruz." dedi.