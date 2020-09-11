Hangi dizide koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı? Hangi oyuncunun koronavirüs testi sonucu pozitif?

Dizilerde koronavirüs paniği devam ediyor. İlk olarak Aşk 101 dizisinde Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir haberde Öğretmen dizisinden geldi. Öğretmen dizisinde hangi oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı?

HANGİ OYUNCUNUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI?

Öğretmen dizisinin Ateş'i Mert Ramazan Demir'in de hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki oyuncu market işleten ve üst katında oturan abisinin Coronavirus'e yakalanmasının ardından ağız kuruluğu ve tat alma hissinin azalması üzerine test yaptırdı.

ÖĞRETMEN DİZİSİNE ARA VERİLDİ Mİ?

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun evinde tedavisi başladı. Demir'in sete senaryo nedeniyle ara verildiği dönemde hastalığa yakalandığı öğrenildi.