Hande Ataizi'nin Alya heyecanı
30.09.2020 07:43 | Güncelleme: 30.09.2020 07:47
Başrolünü Edis ve Jandae Perçem'in paylaştığı ajan dizisi "Alya"nın kadrosuna dahil olan oyuncu, uzun aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi: "Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak.
Başrolünü Edis ve Jandae Perçem'in paylaştığı ajan dizisi "Alya"nın kadrosuna dahil olan oyuncu, uzun aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi: "Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak. Set ortamını çok özledim."