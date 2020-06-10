Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu kaç yaşında ve nereli? Hamza Aydoğdu ne iş yapıyor?

10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelen Hamza Aydoğdu, ilköğretimini Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamladı. Bitlis Ticaret Lisesinden mezun olan Aydoğdu, 1992 yılında Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Muhasebe bölümünden ve1996 yılında tekrar Kayseri ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Van 100. Yıl Üniversitesinde yüksek lisansını, 2011 yılında da Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

HAMZA AYDOĞDU'NUN TEZLERİ

Doktora tezi: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri

Yüksek Lisans tezi: Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma

HAMZA AYDOĞDU'NUN MESLEK HAYATI

1996 yılındadershane öğretmenliği ve yöneticiliği ile meslek hayatına başlayan Hamza Aydoğdu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atandı. 2003 ile 2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Aydoğdu, 2007 - 2008 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2008 ile 2013 yılları arsında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Hamza Aydoğdu, 2013'den 10 Haziran 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınan Aydoğdu, yakın çevresi, çalışma arkadaşları ve sosyal medyada oldukca sevilen bir enç bürokratlar arasında yer almaktadır.

HAMZA AYDOĞDU AKSARAY VALİSİ OLARAK ATANDI

10 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzalı Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valisi olarak atandı.

HAMZA AYDOĞDU'NUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU MAKALELER

Zaman Yönetimi - Ocak 2001

Stres Yönetimi - Şubat 2001

Okumanın Önemi - Mart 2001

Medyanın Aydına İhaneti - Nisan 2001

Okumayan Toplum Dedikodu Üretir - Mart 2004

Yenilenen Eğitim Sistemi ve OGES - 2009

Tevhid-i Tedrisat ve Eğitimdeki Gelişmeler - 2009

Liderlik ve Yalnızlık - Temmuz 2010

Neyi Ne Kadar Öğrenebiliyoruz - Ekim 2011

Kültürel Yozlaşmanın Götürdükleri - Nisan 2011

Biz Onlardan Yaşlıyız - Mart 2012

Vantage Point - Mart 2012

Sınav Bitince Hayat Da Biter - Mart 2012

Şehirli Olabilmek mi Yoksa Köylü Kalmak mı? - Mayıs 2012

Yeniden Yeşeren Hayatlar - Mayıs 2012

Bir Büyük Liderseniz - Temmuz 2012

Ağaç Ölmeye Yukarıdan Başlar - Ağustos 2012

Kıyıya Vurmuş Birey Önemlidir - Ekim 2012

Sosyal Hayatın Sonu - Şubat 2013

İsimsiz Kahramanlar - Şubat 2013