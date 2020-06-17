Hamilelikte sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Gebelik dönemindeki beslenme şekliniz bebeğinizin beyin gelişimi, kilosu ve genel sağlığına doğrudan etki ediyor. Bu dönemde beslenme alışkanlıklarınıza dikkat ederek hem kendiniz hem de bebeğiniz birçok sorundan koruyabilirsiniz.

1.FARKLI BESİNLER TERCİH EDİN

Hamilelik sürecinde tek tip beslenmeden uzak durun. Günde en az 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meye yemeye özen gösterin.Kuru fasulye, et, balık gibi besinleri de menünüze ekleyin. Proteinli besinler ve süt, yoğurt gibi besinlerle beslenmeye çalışın.

2.DOĞUM ÖNCESİ TAKVİYELERİ ÖNEMLİ

Gebelik döneminde folik asit, iyot, D vitamini, kalsiyum, demir, çinko ve A vitamini gibi gereksinim duyduğunuz mineral ve vitaminler için vitamin takviyesi alabilirsiniz. Bu takviyeleri alırken günlük limitleri aşmamaya özen göstermelisiniz.

3.BOL BOL SIVI TÜKETİN

Hamilelik döneminde sıvı tüketimi çok önemlidir. Günde en az 6-8 bardak su tüketimini hedefleyin ve bunda kararlı olun.

4.KİLO KONTROLÜ ÖNEMLİ

Anneler bebeklerinin sağlığını korumak için ekstra 300 kalori almalıdır. Normal kiloda olan hamileler gebelik boyunca da ortamla 10-15 kg almaları gereklidir. Fazla kilolu olan gebeler ise daha az kilo almaya dikkat etmelidir. Tüm süreç boyunca kilo kontrollerinin doktor gözetiminde olmasına da özen gösterilmelidir.

5.YAĞ ALIMINA DİKKAT EDİN

Yağ alım miktarınız, günlük kalori alımının yüzde 30'undan fazla olmamalıdır. Bu dönemde soslar, krema ve tereyağı gibi yağlı yiyecek alımını sınırlandırın.

Not: Hamilelik döneminde beslenme düzeni için öncelikle doktorunuzun tavsiyelerini göz önünde bulundurmalısınız.