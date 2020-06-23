Hamilelik belirtiler ne zaman başlar ve nelerdir? Dış gebelik belirtileri nelerdir? Hamilelikle ilgili ilginç bilgiler.

Yumurtalıkta ve rahimde çok hızlı değişimler meydana gelir. Bunlarla beraber süphelenmeniz gereken belirtiler meydana gelecektir. Doktora başvurmadan önce vücutta oluşan değişimler sizi yönlendirecektir. Adet gecikmesi, baş dönmesi, mide bulantısı, uyku ve yorgunluk gibi değişimler size hamilelik konusunda ipuçları verecektir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet Gecikmesi: İlk şüphelendiğiniz nokta adet gecikmesidir. Eğer regliniz düzenli periyotta gidiyorsa, geciktiğinde hamilelikten şüphelenebilisiniz.

Akıntı: Hamilelikte fazla akıntı olması hamilelik belirtisidir. Bunun nedeni vücudun fazla östrojen salgılamasıdır.Akıntının rengi ve miktarı önemlidir. Beyaz akıntı hamilelik belirtisi değildir. Yoğun miktarda kahverengi akıntı olursa hamilelikten şüphelenebilirsiniz.

Memelerde Hassasiyet: Hamilelikle beraber göğüsler süt toplamaya başlar. Bu yüzden şişer ve hassaslaşır.

Yorgun Hissetme: Artan progesteron hormonu sebebiyle yorgun hissetmenize sebep olur. Hamileliğin ilk 3 ayında bu belirtiler gözükür.

Mide Bulantısı: Çoğunlukla sabah gerçekleşen bulantılar, bebeğin saçlarının uzaması ile daha da şiddetlenir.

Mide Ekşimesi: Hamilelik ilerledikçe rahim büyür ve organlar sıkışmaya başlar. Mide ekşimesi sebebi bundan dolayıdır.

Baş Ağrısı: Hormonal değişikliğinden dolayı baş ağrısı görülebilir.

Koku Hassasiyeti: Tiksinme huyu hamilelikte oluşmaya başlar. En sevilen yemek kokuları, parfümlerden bile tiksinme olabilir.

Sık İdrara Çıkma: Hamileliğin 2. ve 3. haftasında sık tuvalet ihtiyacı görülür. İlerleyen haftalarda ise rahmin mesaneyi sıkıştırmasıyla bu sıklık artar.

Vücut Sıcaklığında Değişim: Hormonlara bağlı olarak 1°C ve 2 °C artış gözükebilir.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

İki türlü hamilelik testi vardır. Bunlar, kan ve idrara testidir. Kadınların çoğu ilk olrak idrara testini dener. Bunun için eczaneden alacağınız testleri kullanabilirsiniz. Kesin sonuç istiyorsanız hastaneye gidip kan testi yaptırmalısınız.

DIŞ GEBELİK NEDİR?

Normal gebelikten ayrımı oldukça zordur. Döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışında yerleşmesidir. Bu tür gebelikte bebek yaşamına devam edemez. Alınması gerekmektedir. aksi halde anne tehlikeye girer.

DIŞ GEBELİK NASIL AYIRT EDİLİR?

Dış gebelik belirtileri, normal hamilelik belirtileri ile hemen hemen aynıdır. Yaptırdığınız testler pozitif çıkar. Embriyo tüpün içinde büyümeye devam eder vegerilmesine bağlı olarak bir süre sonra karın ve kasıklarda şiddetli ağrı hissedilir. Bu durum anne adayı için oldukça tehlikelidir. Tüp patlamadan doktora başvurulmalı ve gereken işlemler yapılmalıdır.Hamilelik belirtisi hissettiğinizde doktora başvurmalı, dış gebelik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

HAFTA HAFTA HAMİLELİKLE İLGİLİ BİLGİLER

Anne karnında her hafta değişimler gelişim gösteren bebeğin gelişimi nasıldır? Hamilelik süreci 38-40 hafta arasında değişim göstermektedir. Hamileliğin ilk haftasından son haftasına kadar gelişimini sizler için paylaşıyoruz.

1. Hafta: Doktorlara göre hamilelik daha başlamamış oluyor. İlk 2 hafta hamileliğin oluşumu olarak görülüyor.

3. Hafta: Rahime tam bağlanmadığı için daha periyod devam etmekte bu yüzden hamilesayılmıyorsunuz.

4. Hafta: Bebek hücre biçimindedir. Embriyo ikiye bölünür. Biri insana dönüşmek için büyümeye başlar, diğeri ise bebeğe oksijen ve besin sağlamasına yarayan plasentadır.

5. Hafta: Hamilelik belirtilerini hissettiğiniz haftadır. Bebeğin kalbi atmaya başlar ve vücudunuzda gebelik hormonu yayılmaya başlar.

6. Hafta: Bebeğiniz bezelye büyüklüğündedir. Yüzü şekillenmeye başlar.

7. Hafta: Beyni gelişi, kol ve bacakları büyümeye başlar.

8. Hafta: Artık uzuvlarını hareket ettirmeye başlar, beyin gelişimi devam eder.

9. Hafta: Dış üreme organları oluşmaya başlar.

11.-13. Hafta: Limon büyüklüğündedir ve iskeleti oluşmaya başlar.

14.-16. Hafta: Bebek mimiklerini yapmaya başlamıştır. Omurgası bu haftalar düzleşmeye başlar.

18. Hafta: Sesinizi duymaya başlar. Bu haftadan itibaren bebeğinizle konuşabilirsiniz.

20.-22. Hafta: En merak edilen konulara geldik. Bebeğinizin cinsiyetini bu hafta arasında öğrenebilirsiniz.

28. Hafta: Bebek patlıcan büyüğüne gelmeye başlamıştır.

37. Hafta: Hastane için gerekli çantanızı hazırlayın. Doğum için hazırlıklı olun.

ANNE ADAYLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Egzersiz: Gebeliğiniz 3 aylık olduktan sonra düzenli olarak egzersiz yapmaya başlamalısınız. Doğumun daha kolay olması için rahime iyi gelecek hareketler yapılmalı ve rahim esnek hale gelmelidir.

Kilo Alma: Hamilelik süreci boyunca 20-23 arası kilo alımı normal olarak kabul edilir. Daha fazla kilo alımı hem anne sağlığı hemde bebek için tehlikeli olabilir. Ayrıca doğum fazla kilo sebebiyle zor olabilir.

Çalışma Yaşamı: Ağır bir işte çalışıyorsanız biraz hafifletmenizgerekmektedir. Günlük aktiviteler ve hareketlilik önemlidir fakat ağır işlerden kaçınılmalıdır.

Yolculuk: 6. aya kadar kısa yolculuklar yapabilirsiniz . Fakat doğum yaklaştıkça seyahatlerinizi biraz ertelemelisiniz.

Giyim: Karnınızı sıkacak, hareketlerinizi zorlaştıracak her türlü giysiden uzak durmalısınız. Topuklu ayakkabılardan özellikle uzak durmalısınız. Düşme riskiniz artabilir.

Bağırsak Hareketleri: Gebelik ile beraber kabızlık sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durumlarda bol su içip, meyve ve sebze tüketmelisiniz.

Ağız ve Diş Bakımı: Gebeliğin başında dişlerinizi yaptırmalı, düzenli olarak bakım yaptırmalısınız. Günde 3 defa fırçalamayı ihmal etmemelisiniz.

HAMİLELİKLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

-Kayıtlara geçmiş en uzun hamilelik, 12,5 aydır.

-Hamilelikte rahim normal boyutundan 500 kat daha fazla genişleyebilir.

-Bebeğin parmak izi 3 aylıktan belirlenir.

-Hamilelik sırasında annenin kan dolaşımı hızlanır bu diş eti kanamalarına sebep olur.

-Annenin koku alma duyusu hassaslaşır.

-Hamileliğin 20 haftası itibari ile kan miktarında iki kat artış olur.

- Sağlıklı annenin günlük 300 kalori alması gerekmektedir.

-Bebek 13.ve 15. haftada lezzetleri birbirinden ayırt edebilir.

-Kahkaha atarak salgılanan mutluluk hormonunu bebekler hisseder.

HAMİLELİKTE RİSKLİ DURUMLAR NELERDİR?

Kanama: İlk aylarda ufak çapta gelen oluşan kanamalar normal olarak kabul edilir. Fakat şiddetli ve uzun süreli kanama meydana gelirse hemen doktora başvurulmalıdır. Düşük riski oluşabilir.

Aşırı Kusma: Gebeliğin son aylarında kusma olması tehlikelidir.

Vücutta Şişme: Hamilelik boyunca el ve ayakta şişmeler olur. Yürüyemeyecek kadar fazla olursa riskli durum söz konusudur.

Şiddetli Karın Ağrısı: 8. haftadan önce şiddetli karın ağrısı normal değildir. 8. ve 9. aylarda doğumun yaklaşması ile beraber ağrılar görülür.

Yüksek Ateş: Ateşin 37,5 dan yüksek olması oldukça tehlikelidir. Böyle durumla karşılaştığınızda doktora başvurmalısınız.

Görme Bozukluğu: Görme bozukluğu, gebelik zehirlenmesi yaşadığınız anlamına gelmektedir.

Fetusta Hareketsizlik: 5. aydan sonra bebeğin hareket etmemesi normal değildir. Hemen panik yapmamalısınız. Acıkmış veya uyuyor olabilir.