Halkbank sınav yerleri açıklandı! Halk Bankası sınav giriş belgesi sorgulama

Halkbank, farklı pozisyonlarda personel alacağını duyurmuştu. Başvurularını gerçekleştiren adayların Halk Bankası sınav yerleri de Anadolu Üniversitesi sitesinde ilan edildi. Bankacılık alanında kariyer planı yapanlar için Halk Bankası sınavı 8 Ağustos'da yapılacak. Halkbank sınav yeri nasıl öğrenilir?

HALKBANK SINAVI 8 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Halk Bankası, 8 Ağustos günü gerçekleştireceği personel alımı sınavını; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon illerinde gerçekleştirecek. Sınav neticesinde; müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı(servis asistanı) branşlarında personel alımı gerçekleştirmiş olacak.

HALKBANK SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş İşe Alım Sınavına başvuran ve başvuruları kabul edilen adaylar için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi'nin adresi üzerinden duyuruldu. Sınava girecekler, sınav yerlerinin belirtildiği belgeyi 4 - 7 Ağustos tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden e-posta adresi ve aday şifresi ile edinebilecekler.

HALKBANK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA...

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar.