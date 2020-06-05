HALKALI VE PENDİK MİLLET BAHÇESİ BUGÜN AÇILIYOR

Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor.

Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılacak. Açılışla ilgili paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," İstanbul'a nefes aldıran yeşil alanlarımız çoğalıyor. Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun. " dedi.