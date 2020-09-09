Hakan Akbaş kimdir? Hakan Akbaş kaç yaşında, nereli? Hakan Akbaş hayatı ve biyografisi!

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HAKAN AKBAŞ KİMDİR?

1969 yılında Istanbul'da doğan Hakan Akbaş Galatasaray Lisesi'ni dönem birincisi olarak tamamladı, universite lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. ABD'de University of Rochester, Simon School of Business'te burslu olarak işletme yüksek lisans derecesi aldı.

Mezuniyet sonrası Amerika'da Xerox Corporation'da, Pazarlama Müdürü olarak başlayan Akbaş, aynı şirketin dünya merkezinde gelişmekte olan ülkeler stratejilerden sorumlu direktörlük pozisyonuna atandı. 2001-2006 yıllarında, Xerox Global Services'in kurulmasina liderlik eden Akbaş iş geliştirme operasyonlarından sorumlu genel müdürlüğü görevinde bulundu. 2006 yılında ABD de halka açık Document Sciences Group'ta satış ve pazarlamadan sorumlu Chief Marketing Officer oldu, şirketin EMC'ye satılmasında onemli rol oynadı.

Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve Holding İcra Kurulu'nun en genc üyesi olarak Sabanci Holding ile Turkiye'ye dönen Hakan Akbaş, Holding'te ilaveten Sigorta Hizmetleri Grup Başkanlığı ve Icra Kurulu Başkanı görevlerinde bulundu. Financial Times tarafından Avrupa'nin en güçlü 3 kadın liderinden birisi olarak gösterilen Güler Sabancı ile birlikte Sabancı Grubu'nun yeniden yapılanmasina liderlik etti. Grup bünyesindeki 11 ayrı şirketin yönetim kurulu üyelik görevlerini yürüttü.

Akbaş, Ocak 2012'den bu yana eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright tarafindan kurulmuş olan, dünyanın en önde gelen ticari diplomasi firması Albright Stonbridge Group'ta Türkiye'den sorumlu yönetici ortak olarak çalışmaktadır.

Hazine sertifikalı bir melek yatırımcı olan Hakan Akbas halka açık ve özel değişik kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır.

Uzmanlık konuları arasında yeniden yapılanma, kurumsal deeğişim yönetimi, global iş geliştirme, satın alma ve ortaklıklar, pazarlama ve satış stratejileri gelmektedir.