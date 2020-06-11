Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.

11.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:12

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu. UMH güçleri, Terhune kentinin farklı bölgelerinde 4 toplu mezarın bulunduğunu belirterek, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin bazılarının ellerinin kelepçeli olduğunu açıkladı. Olay yerine sevk edilen Libya Kızılayı, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere cesetleri Trablus'taki adli tıpa kaldırıldığını duyurdu. Libya Kızılayı, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, UMH güçleri, yaklaşık bir hafta önce Trablus'un 80 km güneyindeki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına almıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)