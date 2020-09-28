Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 21 - 28 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 21 - 28 Eylül arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre okulların açılması, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, İstanbul depremi ve Exxen dijital yayın platformu gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 21 - 28 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olurken, ikinci sırada İstanbul depremi üçüncü sırada da Exxen dijital yayın platformu yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ OLDU!

Habermetre verilerine göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi konusunda yaşanan gelişmeler 14.026.256 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:



