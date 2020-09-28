Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 21 - 28 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda okulların açılması, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, İstanbul depremi ve Exxen dijital yayın platformu başlıklarını 21 - 28 Eylül haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 21 - 28 Eylül arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre okulların açılması, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, İstanbul depremi ve Exxen dijital yayın platformu gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!
HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!
Habermetre, 21 - 28 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olurken, ikinci sırada İstanbul depremi üçüncü sırada da Exxen dijital yayın platformu yer aldı.
İşte gündemi belirleyen konular:
GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ OLDU!
Habermetre verilerine göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi konusunda yaşanan gelişmeler 14.026.256 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: