Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 14 - 21 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 14 - 21 Eylül arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre okulların açılması, Aleyna Çakır'ın ölümü, ehliyet ve kimlik birleşimigündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 14 - 21 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu okulların açılması olurken, ikinci sırada Aleyna Çakır'ın ölümü, üçüncü sırada da ehliyet ve kimlik birleşimi yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU OKULLARIN AÇILMASI OLDU!

Habermetre verilerine göre okulları açılması konusunda yaşanan gelişmeler 15.538.180 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Okulların açılması ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:





ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Aleyna Çalır'ın ölümü konusunda yaşanan gelişmeler 13.654.984 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Aleyna Çalır'ın ölümü ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞİMİ GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre ehliyet ve kimlik birleşimi konusunda yaşanan gelişmeler 2.031.837 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Ehliyet ve kimlik birleşimi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: