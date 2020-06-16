Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20 - 21 Haziran sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması sayesinde koronavirüs salgınında önemli gelişmeler kaydedildi. Normalleşme takvimi ile bir dizi kısıtlama gibi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırılarak iki hafta boyunca uygulanmadı. Salgınla mücadelede büyük ivme yakalayan Türkiye'de son bir haftadır vaka oranlarında artış gözleniyor. Gelişmelerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi araştırılıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tablosunda olumlu gidiş gözlenmesi sonucu alınan sıkı önlemler gevşetilerek normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlanmıştı. Ancak son haftalarda vatandaşların maske, sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uymaması da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında sık sık yer edindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarının artışı sonrası vatandaşı mücadeleye çağırdı. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oranların aynı seyirde devam etmesiyle yeni ek tedbirlerin alıncağını sık sık vurgularken, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına yöenlik henüz açıklama bulunmuyor.

42 İLDE MASKE ZORUNLU

15 Haziran koronavirüs tablosuna göre 42 bin 32 test yapıldı. bin 592 vakai 18 vefat ve 947 iyileşen kaydedildi. Öte yandan toplam entübe sayısı 291, yoğun bakım sayısı 722 şeklinde belirtildi.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka oranlarındaki gidişat nedeniyle 42 ilde maske zorunluluğunun getirildiğini belirtti. Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa.