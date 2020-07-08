Hafta sonu nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hafta sonu mi, haftasonu mi? Hafta sonu ne demek?

Hafta sonu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, hafta sonu TDK'ya göre nasıl yazılır? Haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu mu, haftasonu mu? TDK'ya göre hafta sonu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HAFTA SONU NASIL YAZILIR?

Haftasonu: Yanlış

Hafta sonu: Doğru

HAFTA SONU İLE ÖRNEK CÜMLELER

hafta sonu: isim

Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar:

"Hafta sonları çıktığı annesinin evinde, hep kıyılarda çekinik durdu." - Erendiz Atasü