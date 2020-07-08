Hafta sonu nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hafta sonu mi, haftasonu mi? Hafta sonu ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hafta sonu". Peki, haftasonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu mi, haftasonu mi yazılır?
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:17
Hafta sonu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, hafta sonu TDK'ya göre nasıl yazılır? Haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu mu, haftasonu mu? TDK'ya göre hafta sonu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE HAFTA SONU NASIL YAZILIR?
Haftasonu: Yanlış
Hafta sonu: Doğru
HAFTA SONU İLE ÖRNEK CÜMLELER
hafta sonu: isim
Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar:
"Hafta sonları çıktığı annesinin evinde, hep kıyılarda çekinik durdu." - Erendiz Atasü