Hadise neden yeni bir araba aldı?Hadise sevgilisinin evine girerken yakalanınca ne yaptı?

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 5 aydır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkisini basından uzak tutmaya çalışan şarkıcı, gizliği sağlamak için yeni yöntemlere başvuruyor. Peki, Hadise sevgilisinin evine girerken yakalanınca ne yaptı? Hadise neden yeni bir araba aldı? İşte, detaylar…

HADİSE SEVGİLİSİNİN EVİNE GİRERKEN YAKALANINCA NE YAPTI?

Pandemi döneminde sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden şarkıcının lüks aracı ve plakasını gazeteciler tarafından ezberlendi. Bu durumdan rahatsız olan Hadise, ilginç bir yönteme başvurdu.

Hadise'nin sürekli görüntülendiği araç

Günaydın'da yer alan habere göre: İlişkisini basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı. Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.