Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 2 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 2 Haziran Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YEREL BASINDA 33 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 165 bin 555kişide tespit edildi ve 4 bin 585 kişi hayatını kaybetti. 2 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 33 bin 720 haber yayımlandı, bin 28 sitede manşette yer aldı ve toplamda 4.756 saat manşetteki yerini korudu, 5 bin 302 haberle anasayfada toplamda 17.529 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 49 milyon 439 bin 942 okunma elde ederken, 6 milyon 974 bin 927 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 118 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 2 Haziran günü 5 milyon 491 bin 255 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

2 Haziran Salı günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 12.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yuzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 156 bin 879 haber yapıldı, 13 bin 881 haberler anasayfada, 74.366 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 262 milyon 149 bin 459 okunma kazanırken, 20 milyon 415 bin 327 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 83 milyon 398 bin 451okunma sayısı yakaladı.

2 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 06.00'da artmaya başlamış ve en yüksek oranına 16.00'da ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yuzdesi