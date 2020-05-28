Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 27 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 27 Mayıs Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 100 HABERMETRE SKORUNA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 159 bin 797 kişide tespit edildi ve 4 bin 431 kişi hayatını kaybetti. 27 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 38 bin 833 haber yayımlandı, bin 236 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.822 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 262 haberle anasayfada toplamda 20.711 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 61 milyon 624 bin 294 okunma elde ederken, 9 milyon 559 bin 813 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 682 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 27 Mayıs günü 6 milyon 235 bin 692 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

27 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 12.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve 14.00 itibariyle oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 229 bin 961 haber yapıldı, 30 bin 993 haberle anasayfada toplam 159.905 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 612 milyon 101 bin 138 okunma kazanırken, 59 milyon 906 bin 202 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 183 milyon 410 bin 268 okunma sayısı yakaladı.

27 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 09.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi