Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 19 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

Coronavirüs'ün Türkiye'yi etkisi altına almasıyla birlikte medyada geniş yer tutmaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 19 Mayıs Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 68 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 151 bin 615 kişide tespit edildi ve 4 bin 199 kişi hayatını kaybetti. 19 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 43 bin 677 haber yayımlandı, bin 221 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.162 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 483 haberle anasayfada toplamda 19.940 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 68 milyon 645 bin 739 okunma elde ederken, 9 milyon 736 bin 777 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 820 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 19 Mayıs günü 6 milyon 633 bin 992 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

19 Mayıs Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 241 bin 859 haber yapıldı, 30 bin 239 haberle anasayfada toplam 154.170 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 663 milyon 493 bin 137okunma kazanırken, 64 milyon 489 bin 337 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 200 milyon 935 bin 30 okunma sayısı yakaladı.

19 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 09.00'de artmaya başlamış ve 18.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranına göre en popüler haberler