Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 14 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs'ün Türkiye'de yayılmasıyla birlikte medyada geniş yer almaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 14 Mayıs Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YEREL BASINDA KORONAVİRÜS HABERLERİ 74 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 144 bin 749 kişide tespit edildi ve 4 bin 7 kişi hayatını kaybetti. 14 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 52 bin 200 haber yayımlandı, bin 378 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.549 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 873 haberle anasayfada toplamda 24.545 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 74 milyon 719 bin 829 okunma elde ederken, 9 milyon 919 bin 64 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 897 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 14 Mayıs günü 8 milyon 306 bin 90 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 14 Mayıs Perşembe günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi oranı

Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 226 bin 805 haber yapıldı, 26 bin 654 haberle anasayfada toplam 153.797 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 482 milyon 525 bin 870 okunma kazanırken, 39 milyon 897 bin 852 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 134 milyon 262 bin 653 okunma sayısı yakaladı.

14 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 08.00'de artmaya başlamış ve 18.00 - 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre popüler haberler