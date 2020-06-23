Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı

Habermetre verilerine göre haftanın haberi, "Türkiye Varlık Fonu'nun Telekomünikasyon Devi Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissesini devralması" ile ilgili web sitelerinde 2.169 adet haber yansıması, 6.246.352 okunma sayısına ve 836.403$ reklam değerine ulaştı. 103 sitede manşet, 311 haberde ana sayfada yer alan içerik toplamda 650 saat manşet, 2.609 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin toplamda 174 kez tweetlendiği tespit edilmiştir.

15-21 Haziran Haftasında tüm kategorilerde, "Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 'Saygı' Temalı Sürdürülebilirlik Raporu", "Garanti BBVA'nın Limak Grubu ile imzaladığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi", "Yeni Renault Clio'nun, Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili" Seçilmesi ve "Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun 'Pandemi Sonrası İş Dünyası; Uluslararası İlişkiler, Türkiye ve Koç Topluluğu' Söyleşisi" yansımaları haftanın öne çıkan diğer içerikleri oldu. İşte kategorilerine göre haftanın önemli haberleri:

Sürdürülebilirlik/Sponsorluk/KSS

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. İş hayatına, çevreye ve topluma 'saygı' yaklaşımının benimsendiği raporda, kurumun "Hayat için Enerji" vizyonu kapsamında imza attığı çalışmalar yer aldı.

Garanti BBVA, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atarak kredi faizinin kadın ve erkek çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasına endekslendiği "Gender Loan" yapısının ikinci kredi anlaşmasını Limak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 4 turizm firmasıyla gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'de hayata geçirdikleri Gender Loan yapısıyla şirketlerin cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlar sayesinde daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde ettiklerini belirtti.

Garanti BBVA, Londra merkezli Global Economics tarafından Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası olarak seçildiğini duyurdu. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Finansman süreçlerinde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim gibi finans dışı konularda da ciddi risklere sebep olacak kriterleri ajandamızın en üst sıralarında tutuyor, bu konulara özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz" dedi.

Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi 'Günışığı', 2019-2020 eğitim öğretim yılında Covid-19 önlemleri kapsamında uzaktan devam etti. Türk Telekom, eğitim sürecinde, 43 binden fazla az gören çocuğa ve çocukların ailelerine eğitim verdi.

Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyası, bu yıl 13'üncü kez gerçekleştiriliyor. Çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kampanyada kitaplar, virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl İş Bankası şubelerinden dağıtılmak yerine, www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden ya da mobil cihazlara indirilen Kumbara Dergisi uygulamasıyla dijital olarak sunuluyor.

Vestel, Espor turnuvası düzenliyor. 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde FIFA oyunları ve 6-12 Temmuz tarihlerinde PUBG olmak üzere iki fazda gerçekleşecek turnuvada heyecan zirve yapacak. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi FIFA'da 27 Haziran, PUBG'de ise 4 Temmuz olarak bildirildi.

Vodafone'un, yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi için yaratıcı ve yenilikçi ürünler geliştirilmesi hedefiyle üniversiteli gençler arasında düzenlediği Digital Pioneers TOBi Hack'i, "Ideation" takımı birinci olarak tamamladı.

Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nda finalistler belli oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Yarışmamız tüm Türkiye'den 11 bini aşkın başvuru alarak büyük ilgi gördü" dedi.

Ürün/Kampanya

Avis, karavan kiralama hizmetini başlattı. Avis Caravan, standart olarak bulunan yatak, buzdolabı, televizyon, masa, tuvalet, lavabo, mutfak dolapları gibi temel ihtiyaçların yanı sıra kamp yapmak için gerekli olan birçok malzemeyi de müşterilerine sağlıyor.

CarrefourSA, arabalı açık hava sinemasının ikincisini, Pepsi ve Çerezza sponsorluğunda 18 Haziran akşamı İstanbul'daki Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkı düzenledi.

Citroen e-C4 ve yeni C4, 30 Haziran'da tüm dünyaya tanıtılacak. Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroen hatchbackler farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir araya getiriyor.

Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken, ödemeleri de erteliyor.

Huawei'nin Türkiye'de hızla büyüyen Huawei Online Mağazası, 18-22 Haziran'da geçerli olan tekliflerle kullanıcılara indirim fırsatları sunuyor.

Huawei Teknik Servisi yaz sezonu kampanyasında Huawei kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, hayata geçirdiği Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu ile yazılım sektörü istihdamında yapay zeka tabanlı teknik testlerle online kodlama ve mülakat yapılabilmesini sağlayan yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri'nin yerli ve milli ürünü Echorium Dalgıç Tespit Sonarı, stratejik kıyı tesislerinin su altı güvenliğinde görev almaya başladı.

Limak Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı.

OPET Ultramarket'ten alışveriş yapan tüketiciler, seçili ürünlerde alışverişlerinin yüzde 5'ini yakıt puan olarak kazanıyor.

OPPO, teknolojiyi seven babalar için A9 2020, Find X2, Reno3 Serisi akıllı telefonları ve Enco W31 kablosuz kulaklığı öneriyor.

Petlas, seyahat yasağının kalktığı kontrollü normalleşme sürecinde, güvenli ve sağlıklı yolculuklar için sürücüleri kış lastiklerini yaz lastiğiyle değiştirmeden yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Reeder, mesafe ölçer kolye ile virüsten koruyacak. Yerli temassız kızılötesi ateş ölçeri piyasaya süren Reeder, şimdi çok fonksiyonlu kolye ürününü gündemine aldı.

Yeni Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etti. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen bu otomobilin arkasında milyonlarca avroluk bir yatırım ve binlerce insanın, Türk mühendis ve işçisinin emeği var" dedi.

Samsung Electronics, "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyası kapsamında seçili model Samsung TV satın alanlara akıllı telefon veya tablet hediye ediyor.

Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarının klavyelerindeki özellikler sayesinde akıllı telefon deneyimi önemli ölçüde artırılabiliyor.

Schneider Electric, makine üreticisi SSN Makina ve makine entegratörü Ekare Kontrol iş birliği ile geliştirilen solunum cihazı projesini EcoStruxure teknolojisi ve uzmanlığıyla destekliyor.

Tekfen Tarım ile Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SUNUM) Türkiye patates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalık etmenlerine dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için yürütülen projesi, TÜBİTAK 2244 Programı'ndan destek almaya hak kazandı.

Teknosa, 21 Haziran'a kadar devam eden Babalar Günü kampanyasıyla babaların vazgeçilmezi olacak teknolojik ürünlerde cazip fırsatlar sundu.

Toyota, çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, bu yaz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Prime Arabalı Sinema Gecesi" etkinlikleriyle sinema keyfini arabalara taşıyor.

Türkiye Finans, Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kepenk açan esnaf ve KOBİ'ler için "Kaldığınız Yerden Devam Edin" kampanyasıyla yeni bir destek paketini hayata geçiriyor.

Türkiye İş Bankası'nın 'İŞ'te KOBİ' internet sitesi, yüzünü yeniledi. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yenilenen İŞ'te KOBİ internet sitesi ile firmaların işlerini büyütebilmelerine yönelik finansal olmayan ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sorularına cevap olabilmek için adım attıklarını belirtti.

Ziraat Bankası, turistik restoran-kafeterya işletmelerinin ana faaliyet konusu harcamalarının karşılanması için azami 20 milyon lira tutarında, 6 aya kadar ödemesiz, toplam 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı destek kredi ürününü hayata geçirdi.

Kurumsal/Genel

Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj girişimlerinden Vomsis'e 700 bin TL tutarında yatırım yaptı.

Arçelik koronavirüs ile mücadeledeki başarısını TSE belgesi ile tescilledi. Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Arçelik'in 9 işletmesi, denetimleri hiçbir uygunsuzluk ve ek süre almadan, başarı ile tamamladı.

BKM (Bankalararası Kart Merkezi) verilerine göre, Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 22 Mayıs Cuma gününde 26.6 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedinde yeni rekor kırıldı. Aynı gün 7 milyon temassız ödeme ile bugüne kadar bir günde en fazla gerçekleşen temassız ödeme adedine ulaşıldı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, pandemi öncesinde toplam abonelik işlemleri içinde payı yüzde 1,8 olan online abonelik oranın mayıs sonu itibarıyla yüzde 9'lara çıktığını ve bu dönemde ödemelerin otomatik talimatla yapanların oranının arttığını duyurdu.

Deloitte Türkiye'nin araştırmasına göre, normalleşme sürecinde müşterilerini geri kazanmayı hedefleyen işletmeler, tüketicilerin kendini güvende hissetme ihtiyacını karşılamaya ilişkin uyum faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

Enka ve Çalık Enerji, Libya'nın en büyükleri arasında yer alan elektrik santrallerini inşa ederek üretim aşamasına getirdi.

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor" dedi.

Huobi Türkiye TL işlemleri devreye almaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Huobi, Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı. Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, kısa süre içinde TL işlemleri devreye alacaklarını belirtti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde sorumluluklarının bilincinde hedefleri doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkeye katma değer oluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, pandemi sonrası Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi olduğunu belirterek, "Türkiye, yeni tedarik zinciri mimarisinde Türkiye çok önemli bir rol oynayabilir" dedi.

Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli formatı kapsamında 61. Koçtaş Fix mağazasını Çanakkale'de açtı ve toplam mağaza sayısını 100'e çıkarmış oldu.

Koçtaş tarafından ustalara yönelik ilk kez düzenlenen Yılın Usta Ödülleri sahiplerini buldu.

Nurol İnşaat, Romanya'nın başkenti Bükreş çevre yolunun 17,5 kilometrelik bölümünün inşaatını 174 milyon dolara üstlendi.

Onur Air, yurt içi uçuşlarına 26 Haziran'da, yurt dışı seferlerine ise 15 Temmuz'da başlayacak.

Sabancı Holding ve Skoda, Temsa için başvurdu. Bu yılın şubat ayında iyi niyet mektubunu imzalayan Sabancı ve Skoda, Temsa'yı almak için resmi kurumlara başvurdu.

Schneider Electric, "Innovation Day: Resilient Digital Transformation" etkinliği ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinden 2 bini aşkın IT sektörü liderini dijital ve interaktif bir konferans ortamında ağırladı.

Şişecam, "Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi" hedefi doğrultusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Şişecam bankalar aracılığıyla yapılan ödemeler için Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi'ni (Digital Fraud Detection and Control System) Türkiye'de kurup uygulayan ilk şirket oldu.

Şişecam Düzcam, Mimarinin Şeffaf Yüzü sloganıyla hayata geçirdiği mimarlık etkinliği T Buluşmaları'nı bu yıl ilk kez online ve global olarak gerçekleştirdi.

Şişecam Topluluğu camın teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemini vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2022'nin "Uluslararası Cam Yılı" olarak ilan edilmesi için Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) ile birlikte çalışıyor.

Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar riyali (yaklaşık 150 milyon dolar) bedel ile kazandı.

Tüpraş, ortakları arasında yer aldığı "MOF4AIR" Ar-Ge projesiyle Avrupa'nın en önemli Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK 2020 kapsamında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin yerel para birimi ile yapma konusunda anlaştı.

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı.

TürkTraktör, pandemiye karşı hayata geçirdiği Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarıyla Ankara Fabrikası için TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, finanse ettikleri rüzgar enerji santralleri ile Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerini belirterek, "Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi." dedi. Sönmez, TVF'nin, Turkcell'in yüzde 26.2 hissedarı olmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu konunun çok önemli olduğunu belirtti.

Çalışan/İşveren Markası ve İnsan Kaynakları Haberleri

Akbank'ta eğitim ve rotasyon programları dahil pek çok etkinlik dijital ortamlarda sürdürülüyor. Akbank'ın her yıl yüzlerce gence deneyim imkanı sunan staj programı da bu dönemde dijital olarak gerçekleştirilecek.

DORinsight'ta Genel Müdürlük görevine; marka stratejisi, pazarlama ve araştırmada 23 yıllık deneyime sahip bir profesyonel olan Pınar Köseoğlu getirildi.

Ford Otosan, Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Burçak Türkeri'nin atandığını açıkladı. Türkeri'nin 1 Haziran tarihi itibarıyla görevi Gonca Sofuoğlu Temiz'den devralırken, Temiz'in ise Ford Otosan'da yeni kurulan Müşteri Deneyimi Müdürlüğü görevini yürüteceği kaydedildi.

Genel Energy'nin İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Berna Öztınaz oldu. Berna Öztınaz son iki dönemdir PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin başkanı olarak da görev alıyor.

GroupM'in Türkiye yönetim organizasyonu içinde önemli bir atama daha gerçekleşti. Sektörün deneyimli ismi İbrahim Öztürkcan, Dijital Performans ve E-Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği'ne getirildi.

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zeka ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na (CMO) Serra Yılmaz'ı getirdi.

QNB Finansbank, öğrencilere fayda sağlamaya devam etmek amacıyla staj programlarını online platforma taşıyor. Banka içerisindeki uzman ve dinamik koçlar tarafından iş birlikçi bir ortamda verilecek eğitimler, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişim becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

Şölen'in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Şenay Gani getirildi. Gani, 2019 yılında Fortune Dergisi'nin her yıl düzenlediği en başarılı İnsan Kaynakları Profesyonellerinin seçildiği İlk 50 CHRO'su arasında yer almıştı.

Vakıf Katılım, Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sabri Ulus'u getirdi.

Vestel ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürlüğü ile arasında "Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) Projesi" kapsamında 6. sözleşme imzalandı.

Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan Global Ebeveyn İzni politikasına göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyor.