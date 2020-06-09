Habermetre, 8 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 8 Haziran Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 32 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 171 bin 121 kişide tespit edildi ve 4 bin 711 kişi hayatını kaybetti. 8 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 32 bin 388 haber yayımlandı, 850 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.922 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 338 haberle anasayfada toplamda 15.297 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 50 milyon 632 bin 469 okunma elde ederken, 7 milyon 625 bin 863 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 880 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 8 Haziran günü 5 milyon 528 bin oranla Sabah.com olarak görünüyor.

8 Haziran Pazartesi günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00 - 14.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 168 bin 831 haber yapıldı, 17 bin 449 haberler anasayfada, 97.474 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 362 milyon 428 bin 712 okunma kazanırken, 37 milyon 26 bin 897 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 104 milyon 392 bin 118 okunma sayısı yakaladı.

8 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 11.00'de artmaya başlamış ve 12.00 ile 20.00'de en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 13 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi