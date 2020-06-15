Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Maçka Parkı ve deprem konuları 1-8 Haziran haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.
15.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:37
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 8-15 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs, Maçka Parkı ve deprem konuları gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!
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HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!
Habermetre, 8-15 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs ve seyahat izni oldu. Hastanesi konuları onu takip etti.
İşte gündemi belirleyen konular:
GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!
Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 291.582.023 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.
Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: