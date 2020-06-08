Habermetre, 7 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 7 Haziran Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 32 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 170 bin 132 kişide tespit edildi ve 4 bin 692 kişi hayatını kaybetti. 7 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 22 bin 908 haber yayımlandı, 658 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.683 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 86 haberle anasayfada toplamda 10.492 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 32 milyon 566 bin 926 okunma elde ederken, 4 milyon 964 bin 928 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 749 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 7 Haziran günü 3 milyon 552 bin 835 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

7 Haziran Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Msn.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 91 bin 517 haber yapıldı, 6 bin 488 haberler anasayfada, 8.795 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 177 milyon 567 bin 567 okunma kazanırken, 20 milyon 11 bin 441 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 47 milyon 157 bin 102 okunma sayısı yakaladı.

7 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 13.00'de artmaya başlamış ve en yüksek oranına 19.00'da ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 14 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi