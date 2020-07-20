Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Koronavirüs, İstanbul depremi ve Netflix Türkiye gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 6-13 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Koronavirüs olurken, İstanbul depremi 2. sırada, Netflix Türkiye konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre Koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 246.072.055 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre İstanbul depremi konusunda yaşanan gelişmeler 5.758.997 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

İstanbul depremi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: