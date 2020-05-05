Habermetre, 4 Mayıs 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 4 Mayıs Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

49 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 127 bin 659 kişide tespit edildi ve 3 bin 461 kişi hayatını kaybetti. 4 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 49 bin 233 haber yayımlandı, bin 78 sitede manşette yer aldı ve toplamda 4.592 saat manşetteki yerini korudu, 6.262 haberle anasayfada toplamda 18.629 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 62 milyon 941 bin 202 okunma elde ederken, 8 milyon 502 bin 121 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 137 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 4 Mayıs günü 8 milyon 461 bin 980 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 4 Mayıs Pazartesi günü koronavirüs haberleri 09.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 7 ile Haberler.com, Sondakika.com, Yeniakit.com ve Msn.com görünüyor.

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 157 bin 286 haber yapıldı, 18 bin 367 haberle anasayfada toplam 90.470 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 392 milyon 429 bin 186 okunma kazanırken, 39 milyon 41 bin 94 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 118 milyon 129 bin 533 okunma sayısı yakaladı.

4 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00 ile 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.