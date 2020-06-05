Habermetre, 4 Haziran 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 4 Haziran Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 100 HABERMETRE SKORUNA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 167 bin 410 kişide tespit edildi ve 4 bin 630 kişi hayatını kaybetti. 4 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 32 bin 755 haber yayımlandı, 875 sitede manşette yer aldı ve toplamda 4.164 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 580 haberle anasayfada toplamda 13.542 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 46 milyon 889 bin 523 okunma elde ederken, 7 milyon 323 bin 902 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 183 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 4 Haziran günü 4. milyon 749 bin 54 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

4 Haziran Perşembe günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00 - 11.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi oranı

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 199 bin 607 haber yapıldı, 13 bin 519 haberler anasayfada, 70.748 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 383 milyon 167 bin 334 okunma kazanırken, 37 milyon 23 bin 694 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 116 milyon 682 bin 301 okunma sayısı yakaladı.

4 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve en yüksek oranına 17.00 - 20.00 saatleri arasında ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 8 ile Yahoo görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi