Habermetre, 4-11 Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 4-11 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs, Anneler Günü, futbola geri dönüş öneri protokolü, okulların yeniden açılması ve koronavirüse karşı yerli ilaç gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 4-11 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken Anneler Günü, futbola geri dönüş öneri protokolü, okulların yeniden açılması ve koronavirüse karşı yerli ilaçkonuları onu takip etti.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 462.707.431 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

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