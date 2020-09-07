Habermetre, 31 Ağustos - 7 Eylül haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs aşısı, Kamu Personeli Seçme Sınavı, İstanbul depremi konuları 31 Ağustos - 7 Eylül haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

07.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:42

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 31 Ağustos - 7 Eylülarası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs aşısı, Kamu Personeli Seçme Sınavı, İstanbul depremi gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

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HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 31 Ağustos - 7 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Kamu Personeli Seçme Sınavı birinci sırada bulunurken, koronavirüs aşısı ikinci sırada ve İstanbul depremikonusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

KPSS KONUSU İLK SIRADA YERİNİ ALDI

Habermetre raporuna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı konusunda yaşanan gelişmeler 11.818.867 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

KORONAVİRÜS AŞISI GÜNDEMİN İKİNCİ BAŞLIĞI OLDU

Habermetre verilerine göre koronavirüs aşısı konusunda yaşanan gelişmeler 7.399.204 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Koronavirüs aşısı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre İstanbul depremi konusunda yaşanan gelişmeler 4.125.269 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

İstanbul depremi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

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