Habermetre, 3 Mayıs 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 3 Mayıs Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 45 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 126 bin 45 kişide tespit edildi ve 3 bin 397 kişi hayatını kaybetti. 3 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 35 bin 828 haber yayımlandı, 979 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.326 saat manşetteki yerini korudu, 5 bin 244 haberle anasayfada toplamda 17.887 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 45 milyon 135 bin 535 okunma elde ederken, 6 milyon 144 bin 696 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 958 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 3 Mayıs günü 4 milyon 556 bin 422 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 3 Mayıs Pazar günü koronavirüs haberleri 09.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 83 bin 314 haber yapıldı, 11 bin 980 haberle anasayfada toplam 76.856 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 216 milyon 947 bin 140 okunma kazanırken, 18 milyon 941 bin 718 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 75 milyon 644 bin 527 okunma sayısı yakaladı.

3 Mayıs günü koronavirüs haberleri 03.00 ile 17.00 arası aynı seyirde devam etmiş ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.