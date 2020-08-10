Habermetre, 3-10 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 3-10 Ağustos arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Lübnan patlaması, İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul depremi gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 3-10 Ağustos arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, Lübnan patlaması 2. sırada, İstanbul Sözleşmesi konusu 3., İstanbul depremi de 4. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 240.034.703 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

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