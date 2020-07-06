Habermetre 29 Haziran - 6 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor.29 Haziran - 6 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ozan Güven, Alişan ve Ece Erken gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre,29 Haziran - 6 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

OZAN GÜVEN

Ozan Güven en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Ozan Güven 17.571.942 okunma sayısına ulaştı.

ALİŞAN

Alişan, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Alişan 3.502.749 okunma sayısına ulaştı.

ECE ERKEN

Ece Erken çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Ece Erken 1.005.010 okunma sayısına ulaştı.