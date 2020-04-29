Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 28 Nisan Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 72 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 114 bin 653 kişide tespit edildi ve 2 bin 992 kişi hayatını kaybetti. 28 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 52 bin 383 haber yayımlandı, bin 281 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.772 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 368 haberle anasayfada toplamda 23.822 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 72 milyon 645 bin 504 okunma elde ederken, 10 milyon 164 bin 50 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 481 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 28 Nisan günü 6 milyon 658 bin 754 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 28 Nisan Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından 16.00'da haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 193 bin 327 haber yapıldı, 24 bin 272 haberle anasayfada toplam 124.519saat göründü.

Coronavirüs haberleri 571 milyon 766 bin 381 okunma kazanırken, 52 milyon 309 bin 422 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 196 milyon 813 bin 542 okunma sayısı yakaladı.

28 Nisan günü koronavirüs haberler adedi değişim grafiği 16 - 17.00'de en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler