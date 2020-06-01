Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs ve seyahat izni 25 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.
01.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:02
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 25 Mayıs - 1 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs ve seyahat izni gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!
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HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!
Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs ve seyahat izni oldu. Hastanesi konuları onu takip etti.
İşte gündemi belirleyen konular:
GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!
Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 366.290.434 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.
Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: