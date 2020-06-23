Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 22 Haziran Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 40 MİLYON OKUNDU

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 188 bin 897 kişide tespit edildi ve 4 bin 974 kişi hayatını kaybetti. 22 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 25 bin 441 haber yayımlandı, 696 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2.868 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 860 haberle anasayfada toplamda 12.764 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 40 milyon 469 bin 923 okunma elde ederken, 6 milyon 174 bin 481 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 719 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 22 Haziran günü 5 milyon 626 bin 103 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

22 Haziran Pazartesi günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 09.00 - 12.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 6 ile Msn.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 172 bin 163 haber yapıldı, 17 bin 855 haberle anasayfada, 97.743 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 394 milyon 538 bin 590 okunma kazanırken, 38 milyon 812 bin 32 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 109 milyon 811 bin 847 okunma sayısı yakaladı.

22 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 19.00'de en yüksek orana ulaşarak sonrasında düşüşe geçmiş görünüyor.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 16 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi