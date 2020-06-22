Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 21 Haziran Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERLİ BASINDA 17 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 187 bin 685 kişide tespit edildi ve 4 bin 950 kişi hayatını kaybetti. 21 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 17 bin 856 haber yayımlandı, 453 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2.693 saat manşetteki yerini korudu, 2 bin 206 haberle anasayfada toplamda 6.537 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 24 milyon 201 bin 568 okunma elde ederken, 3 milyon 900 bin 700 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 432 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 21 Haziran günü 4 milyon 642 bin 984 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

21 Haziran Pazar günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 83 bin 534 haber yapıldı, 7 bin 178 haberle anasayfada, 44.202 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 195 milyon 915 bin 285 okunma kazanırken, 19 milyon 641 bin 414 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 55 milyon 396 bin 464 okunma sayısı yakaladı.

21 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 11.00'de artmaya başlamış ve 22.00'de en yüksek orana ulaşarak sonrasında düşüşe geçmiş görünüyor.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 17 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.