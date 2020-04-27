Habermetre 20 Nisan - 27 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 20 Nisan- 27 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Selçuk İnan, Demet Akalın ve Ozan Tufangündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 20 Nisan- 27 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Selçuk İnan, Demet Akalın ve Ozan Tufanoldu. İşte gündemi belirleyen konular:

SELÇUK İNAN

Selçuk İnan magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 3.216.254 rakamına ulaştı.

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

DEMET AKALIN

Demet Akalın magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.273.389 rakamına ulaştı.

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

OZAN TUFAN

Ozan Tufanmagazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.963.882 rakamına ulaştı.

OZAN TUFAN

OZAN TUFAN