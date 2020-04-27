Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Habermetre 20 Nisan - 27 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Selçuk İnan, Demet Akalın ve Ozan Tufan konuları 20 Nisan - 27 Nisan haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

27.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:57

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 20 Nisan- 27 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Selçuk İnan, Demet Akalın ve Ozan Tufangündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 20 Nisan- 27 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Selçuk İnan, Demet Akalın ve Ozan Tufanoldu. İşte gündemi belirleyen konular:

SELÇUK İNAN

Selçuk İnan magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 3.216.254 rakamına ulaştı.

SELÇUK İNAN
SELÇUK İNAN

DEMET AKALIN

Demet Akalın magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.273.389 rakamına ulaştı.

DEMET AKALIN
DEMET AKALIN

OZAN TUFAN

Ozan Tufanmagazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.963.882 rakamına ulaştı.

OZAN TUFAN
OZAN TUFAN