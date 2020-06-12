Habermetre, 11 Haziran 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 11 Haziran Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 100 HABERMETRE SKORU ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 174 bin 23 kişide tespit edildi ve 4 bin 763 kişi hayatını kaybetti. 11 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 61 bin 626 haber yayımlandı, bin 637 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.036 saat manşetteki yerini korudu, 8 bin 788 haberle anasayfada toplamda 25.555 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 87 milyon 296 bin 542 okunma elde ederken, 12 milyon 984 bin 805 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 715 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 11 Haziran günü 8 milyon 139 bin 248 oranla Takvim.com.tr olarak görünüyor.

11 Haziran Perşembe günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00'da en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış.

Saate göre haber adedi değişim grafiği

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Beyazgazete.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 170 bin 283 haber yapıldı, 20 bin 513 haberle anasayfada, 113.684 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 331 milyon 220 bin 631 okunma kazanırken, 26 milyon 995 bin 682 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 78 milyon 745 bin 140 okunma sayısı yakaladı.

11 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 06.00'da artmaya başlamış ve 15.00 ile 20.00 saatleri arasında da en yüksek orana ulaşarak ardından düşüşe geçmiş görünüyor.

Saate göre haber adedi değişim grafiği

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 14 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi oranı