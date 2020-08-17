Habermetre, 10-17 Ağustos haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 10-17 Ağustos arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs aşısı, okulların açılması ve kadına şiddet ve kadın cinayetleri gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 10-17 Ağustos arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs aşısı olurken, okulların açılması 2. sırada, kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusu 3. Sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS AŞISI OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs aşısı konusunda yaşanan gelişmeler 23.450.440 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: