Gurbetçi Şaban filmi konusu nedir? Gurbetçi Şaban oyuncuları ve Gurbetçi Şaban özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Gurbetçi Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gurbetçi Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu nedir, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve Gurbetçi Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gurbetçi Şaban'da göç olgusunun toplumsal yansımaları konu ediliyor. Gurbetçi Şaban, saf görünümlü bir gariban. Ancak kurnazlık yapmaktan geri durmuyor. Şaban'ın, işçi olarak gittiği Almanya'da başından traji-komik olaylar geçer.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular:Kemal Sunal, Müge Akyamaç, Yavuzer Çetinkaya, Reha Yurdakul, Baykal Kent

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1985 (87 dk)

Senaryo: Osman F. Seden, Halit Akçatepe