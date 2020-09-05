Güney Kıbrıs Karadağ maçı ne zaman saat kaçta? Uluslar Ligi Güney Kıbrıs Karadağ kaç kaç? Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu! Canlı takip!

Sporseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Hollanda Polonya maçı ilgi odağı oldu. Peki, Estonya Gürcistan maç Güney Kıbrıs Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Güney Kıbrıs Karadağ maçı kaç kaç? Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu!

GÜNEY KIBRIS KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Güney Kıbrıs Karadağ maçı 19.00'da başlayacak.

GÜNEY KIBRIS KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA

Güney Kıbrıs Karadağ maçı UEFA TV'den yayınlanacak.

GÜNEY KIBRIS KARADAĞ MAÇI KAÇ KAÇ

Güney Kıbrıs 0-0 Gürcistan maçın ilk yarısı devam ediyor.

ULUSLAR LİGİ FİKSTÜR VE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ