Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ne zaman oldu? Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması nasıl olur?

NASA'dan yapılan açıklamada Güneş'te yeni bir patlama meydana geldi. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya'daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı. Peki,Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması sonucunda ne olur?

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

NASA'nın güneş gözlemlerine odaklanan bilim insanları, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir patlama gözlemledi. Patlama, Güneş yüzeyinden ayrılmadan önce tekrar yüzeye dönüyor. Ardından Güneş'in yüzeyinden dışa doğru dalgalanıyor. Bu da devasa bir manyetik patlamaya yol açtı.

Bilim insanları Güneş'te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın Dünya'ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi.

Bilim insanları buna benzer dalgalanmayı gözlemlemişlerdi ama bir manyetik alanın Güneş yüzeyinden sekmesi sonucu oluşan devasa bir patlama ilk defa gözlemlendi.

Bilim insanları buna benzer dalgalanmayı gözlemlemişlerdi ama bir manyetik alanın Güneş yüzeyinden sekmesi sonucu oluşan devasa bir patlama ilk defa gözlemlendi.

Bilim insanları bu gözlemin, atmosfer olaylarının gizemini anlamaları açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Belirli dönemlerde, yıldız yüzeyindeki Güneş lekeleri ciddi oranda azalır. Bu durum da manyetik alanın zayıflamasına neden olur. Böylece, Güneş yüzeyinde daha sık patlamalar meydana gelir.

Bu patlamalar, her ne kadar Dünya ve canlılar için bir tehlike oluşturmasa da yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça riskli. Kozmik dalgalarınşiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde dalgaların boyutu da ölçülebiliyor.

GÜNEŞ LEKESİ NEDİR?

Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya'daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.

GÜNEŞ PATLAMASI SONUÇLARI

NASA'nın belirttiğine göre göre, Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımınn gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen ışık olayları gerçekleşiyor.

Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.