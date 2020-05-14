Güneş lekesi nasıl geçer?

Deniz, kum, güneş çok güzel ama güneş lekeleri canınızı sıkıyor. Tatil sonrası güneş lekeleri sorunu ile karşılaştıysanız bu problemi çözmek için doğal yöntemleri kullanabilirsiniz.

KARBONAT MASKESİ

1 çay kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı yoğurdu bir kasede karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı güneş lekelerine uygulayın.10 dakika bekleyip cildiniz durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 defa yapabilirsiniz. Bu maske ile güneş lekelerinden kurtulurken aynı zamanda karbonatın beyazlaştırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.

YOĞURT MASKESİ

1 yumurta akını köpürene kadar çırpın. Üzerine bir tatlı kaşığı süzme yoğurt ekleyin. 3 damla limon suyunu da ekledikten sonra elde ettiğiniz karışımı güneş lekelerine uygulayın. Uyguladığınız maske cildinizde kuruyunca nemli pamukla cildinizi temizleyin. Sonra ılık su ile durulayın. Haftada bir defa uygulayabileceğiniz bu maskeyi 4 uygulamadan sonra iki haftada bir defaya düşürebilirsiniz.

MAYDANOZ MASKESİ

Yarım maydanozu blenderdan geçirip 1 çorba kaşığı yoğurt ve bir dilim limon ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı cildine hassas şekilde uygulayın. 45 dakika bekleyip cildinizi suyla temizleyin. Limonun asitli yapısından dolayı bu karışım güneş lekelerinde oldukça etkili olacaktır.