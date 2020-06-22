Gülüş ve Makyaj

Doyasıya gülebilmek için de kişinin önce kendisinin gülüşünden memnun olması önemlidir. Kişinin istediği gülüşe kavuşabilmesi için Gülüş'ün dinamiklerinin doğru kurgulanması gerekir. Peki, bana gülmeyi kim öğretecek ve gülüşümü bana kim uygun hale getirecek?

Gülüş sırasındaki harmonide yüz şekli ve makyajın önemi çok büyüktür. Bu nedenle öncelikle biraz makyaj konuşmalıyız.

Her kadın güzel görünmek ister, güzelliğinin farkına varılsın ister. Tüm bu bitmek tükenmek bilmeyen istekler için kadının kendi güzelliğinin yanı sıra bir de sihre ihtiyacı vardır. İşte bu sihirin adı makyajdır. Makyaj; bir kadının olmazsa olmazıdır. Makyaj yapılırken çeşitli renklerde malzemeler, kremler, losyonlar gibi kozmetik ve kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Ancak makyaj bir kadının ifadesine, gülüşüne ne kadar katkı sağlasa da bazen küçük sihirli dokunuşlara daha ihtiyaç olabilmektedir.

Gülüş tasarımıyla ilgilenen biz Diş Hekimleri, estetik amaçlı diş tedavileri yaparken kişiye özgü tasarımlar yapıyoruz. Bu tasarımları planlarken kişinin dudak yapısı, yaşı, yüz formu, damak şekli gibi çok sayıda kriterleri değerlendiriyorduk. Ancak günümüzde tüm bu kriterlere iki önemli kriter daha eklendi: Kişinin karakteri ve kadınların olmazsa olmazı "Makyaj".

Özellikle makyaj alışkanlıkları ile gülüş tasarımı arasındaki ilişki giderek çok önem kazandı. Son dönemde parlak ruj seçimi ve parlatıcıların fazla kullanımı ile diş renklerinde daha açık tonlar tercih etmeye başladık. Diş yüzeylerindeki mat natürel cilalamalardan da vazgeçtik. Özellikle parlak ruj ve parlak far kullanan hastalarımızda açık diş renkleri ve parlak nano cilalamaları tercih ediyoruz. 2020 makyaj trendlerindeki lila parlak far kullanımı ve dudak parlatıcıları diş rengini biraz daha patlatan bir durumdur.

Son dönemde pastel renklerin tercih edilmesi ve kalıcı makyaj işlemlerinin fazlaca yapılması biz Diş Hekimleri'nin kozmetik uygulamalarına bakışını çok değiştirdi. İlk dönemlerde en çok önem verdiğimiz hedefimiz sadece natürel görüntü ve doğalı taklit etmek iken; son dönemde Hollywood yıldızları gibi gülüş tasarımlarına yöneldik. Bunun en büyük nedeni, özellikle kadınların bir bütün olarak bu yıldızlar gibi olmak istemeleri. Dişlerinin ve gülüşlerinin de star gibi olması, kadınlar için çok kıymetli.

Çok dışa dönük olmayan ve natürel görüntüsünü korumak isteyen kadınlar, makyaj olarak yine natürel renkleri, koyu tonları tercih edebiliyorlar. Böyle durumlarda biz de dişlerin yüzeylerinde dalgalı cilaları tercih ediyoruz. Uyum kesinlikle çok daha iyi oluyor. Diş boylarını da dudak boyu sınırında tutuyoruz ve dudağın hafif arkasına saklanan utangaç dişleri tercih ediyoruz. Dişlerin boylarını genellikle aynı seviyede bırakıp daha yuvarlak hatlar şeklinde yapıyoruz. Bu sayede dişler, çok ön plana çıkmamış oluyor. Kişinin karakterine uygun bir tasarım olunca sonuç mükemmel oluyor.

2020 makyaj modasına göre gülüş tasarımında dişler daha beyaz ve parlak. Özellikle üst ön iki diş çok daha belirgin. Ön dişlerden arka dişlere doğru giderken dişlerin boyu basamak basamak kısalıyor ve aralarındaki geçişler de hafif uyumlu geniş açılar yapan dişler olarak ilerliyor. Üst dişler dudağın arkasında ve dudağı destekleyecek konumda ve hafif bir tebessümde dudağın altından çıkıp kendini cesaret ve zarafet ile gösteren bir incelikte oluyor.