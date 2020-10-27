Gülşen Kasımzade kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler
27.10.2020 20:31 | Güncelleme: 27.10.2020 20:35
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Gülşen Kasımzade'dir. Peki Gülşen Kasımzade kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, ne işe yapıyor? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ile gündeme gelen Gülşen Kasımzade merak konusu oldu. Gülşen Kasımzade kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...
GÜLŞEN KASIMZADE KİMDİR?
Gülşen Kasımzade, 1984 yılında Azerbaycan Berde şehrinde dünyaya gelmiştir.
Gülşen Kasımzade doğum tarihi : 1984
Gülşen Kasımzade kaç yaşında : 36 yaşında
Gülşen Kasımzade nereli : Azerbaycan, Berde
Gülşen Kasımzade mesleği ne : Öğretim görevlisi, Mimar
Gülşen Kasımzade, Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Mesleği mimarlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla gündeme gelmiştir.
Gülşen Kasımzade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı teşekkür mektubuyla gündeme gelmişti.