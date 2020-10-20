Gülistan Doku kimdir? Gülistan Doku bulundu mu?

Gülistan Doku, öğrenim gördüğü şehirde şüpheli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra gündeme geldi. Uzun uğraşlar sonucu da bulunamayan Gülistan Doku nerede?

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi ikinci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 21 yaşındadır. Diyarbakırlı genç kız 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıptır.

GÜLİSTAN DOKU BULUNDU MU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi İkinci Sınıf Öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmasından bu yana 100 gün geçmiş olmasına karşın genç kadını bulmak için yapılan arama çalışmaları hala bir sonuç vermiş değil. Doku'nun ailesi, kızlarının kaybolmasından erkek arkadaşı Zaynal A.'yı sorumlu tutuyor. Konuyla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan Zaynal A.'nın üvey babası Ergin Y. ise iddiaları reddediyor.

Ergin Y. ortaya çıkan kamera kayıtlarının Zaynal A.'nın suçsuzluğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Zaynal suçluysa o da cezasını çeksin ama suçu yokken safsata boş iddialarla birini suçlamanın vicdana, ahlaka yakışır bir tarafı da yoktur. Bizim Allah katında da, kanunen de vicdanımız temiz" diyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı, şüpheli şahıs ve yakınlarının ifadelerinin alındığı, kamera kayıtlarının araştırıldığını ve HTS ile baz istasyonu bilgilerinin incelendiğini söyledi.

Üç aylık zaman zarfında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen özel ekipler, Doku'nun en son görüldüğü yer olan Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Devam eden arama çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilmiş değil.

GÜLİSTAN DOKU NASIL KAYBOLDU?

Üniversite öğrencisi Doku'dan 5 Ocak gününden bu yana haber alınamıyor. Görgü tanıkları, Doku'nun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk köprüsünde görüldüğünü iddia ediyor.

Gülistan'ın kaybolduğu gün, Sarısaltuk Viyadüğü köprüsünden geçen bir aracın kamera görüntüsüne takıldığı ve telefonundan gelen son sinyallerin köprü üzerinden kaydedildiği belirtildi. Bu nedenle üzerinde durulan ihtimallerden biri de Gülistan'ın baraj gölüne atlayarak intihar etmesi oldu.

Valilik binasının karşısında bulunan MOBESE kamera kayıtlarının 5 Ocak pazar gününe ait yansıyan görüntülerde Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal A ile çalıştığı kafenin önünde konuştukları ve bu görüşmenin ardından genç kızın üzgün bir şekilde kafenin önünden ayrılıp ana caddeden karşıya geçip minibüs durağında beklediği, daha sonra da gelen bir minibüse bindiği tespit edildi.

Aynı gün, Sarı Saltuk Köprüsü üzerinden geçen bir aracın güvenlik kamerasına, çömelmiş bir vaziyette oturan bir kişinin görüntüsü yansıdı ve o kişinin Gülistan olduğu iddia edildi. Arama çalışmaları sırasında Gülistan'ın son görüldüğü yer olduğu iddia edilen köprü çevresinde yoğunlaşıyor.