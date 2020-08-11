GTA San Andreas hileleri - Gta San Andreas oyun şifreleri ve hileleri nelerdir? (GTA SA)

GTA serisinin en sevilen oyunu kuşkusuz GTA San Andreas'dır. Çünkü zamanında en çok bu oyun oynanıyordu. Elbette Vice City'de çok popüler. Fakat geçmişten San Andreas'ın ayrı bir yeri mevcuttur. Peki GTA San Andreas'in hileleri, şifreleri nelerdir, bilgisayardan nasıl yazılır?

GTA (GRAND THEFT AUTO) SAN ANDREAS OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

Grand Theft Auto: San Andreas, GTA serisinin bir parçasıdır. GTA, Vice City'den sonra akılda kalan ve nostaljik olarak en beğenilen oyundur.

GTA SA, PlayStation 2 konsolları için 25 Ekim 2004'te Kuzey Amerika, 28 Ekim 2004'te Avrupa ve 2 Aralık 2004'te Avustralya'da satışa sunulmuştur. Oyunun Windows bilgisayar sürümü ise Kuzey Amerika'da 7 Haziran 2005 ve Avrupa'da 10 Haziran 2005'te satışa sunulmuştur.

Son olarak oyun, 10. yıl şerefine Xbox 360 platformuna da çıkarılmıştır. Oyunun mobil versiyonu da mevcuttur. Play Store ve Apple Store'dan ulaşabilirsiniz.

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ (ŞİFRELERİ) NELERDİR?

GTA San Andreas'da birbirinden farklı şifreler mevcuttur. Şimdi kategorilerine göre ayıralım ve aşağıya ekleyelim.

GTA SAN ANDREAS SİLAH VE CAN ŞİFRELERİ

LXGIWYL : Silah paketi 1 (Orta seviye)

KJKSZPJ : Silah paketi 2 (Profesyonel seviye)

UZUMYMW : Silah paketi 3 (Uzman seviye)

HESOYAM : Can + Zırh + $250.000 verir.

BAGUVIX : Ölümsüzlük sağlar.

ROCKETMAN : Jetpack verir.

AIYPWZQP : Paraşüt verir.

WANRLTW : Sınırsız cephane sağlar.

NCSGDAG : Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

OUIQDMW : Araç kullanırken aynı zamanda nişan almanızı sağlar. Yani araçla ilerlerken hem de silah kullanma imkanı verir.

GTA SAN ANDREAS SEVİYE ŞİFRELERİ

OSRBLHH : Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.

ASNAEB : Polislerden kurtulursunuz. Yıldızlar tamamen silinmiş olur.

LJSPQK : Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız. Bu durumda dikkat etmekte fayda var. Çünkü zırhlı araçlar tarafından yakalanabilirsiniz.

AEZAKMI : Asla aranmazsınız. Bir nevi polisten kurtulma şifresidir.

MUNASEF : Adrenalin modu.

KANGAROO : Mega zıplama sağlar.

IAVENJQ : Mega yumruk sağlar.

AEDUWNV : Asla acıkmazsınız.

CVWKXAM : Sınırsız oksijen verir.

BTCDBCB : Karakter şişmanlar.

KVGYZQK : Karakter zayıflar.

JYSDSOD : Maximum güç verir.

OGXSDAG : Maximum güven verir.

EHIBXQS : Maximum çekicilik verir.

MROEMZH : Her bölgede bir çeteniz olur.

BIFBUZZ : Sokakları çeteler kontrol eder.

GTA SAN ANDREAS ARABA-UÇAK-HELİKOPTER ŞİFRELERİ

AIWPRTON : 1 adet Rhino verir.

CQZIJMB : 1 tane Bloodring Banger verir.

JQNTDMH : 1 tane Rancher verir.

PDNEJOH : Yarış arabası verir.

VPJTQWV : Farklı bir yarış arabası verir.

OHDUDE : Helikopter verir. Binebilir ve uçurabilirsiniz.

AQTBCODX : Romero verir.

KRIJEBR : Stretch verir.

UBHYZHQ : Çöp kamyonu verir.

RZHSUEW : Caddy verir.

JUMPJET : Hydra verir.

KGGGDKP : Hovercraft verir.

AKJJYGLC : ATV verir.

AMOMHRER : Tanker verir.

EEGCYXT : Dozer verir.

URKQSRK : Planör verir.

AGBDLCID : Monster verir.

GTA SAN ANDREAS ARAÇ SEVİYESİ ŞİFRELERİ

CPKTNWT : Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.

XICWMD : Görünmez araç kullanımı sağlar.

PGGOMOY : Mükemmel araç kontrolü sağlar.

ZEIIVG : Bütün lambalar yeşil ışık olur.

YLTEICZ : Oyundaki sürücüler agresif olur.

LLQPFBN : Pembe trafik.

IOWDLAC : Siyah trafik.

AFSNMSMW : Uçan botlar.

BGKGTJH : Trafikte ucuz arabalar kullanımı artar.

GUSNHDE : Trafikte hızlı arabalar kullanımı artar.

RIPAZHA : Uçma şifresidir. Bu şifre arabanızın uçmanızı sağlar.

JCNRUAD : Ekrandaki tüm araçlar patlar.

COXEFGU : Tüm araçların nitrosu olur.

BSXSGGC : Dokunduğunuz araçlar patlar.

THGLOJ : Sakin trafik sağlar.

FVTMNBZ : Trafikte kasaba araçları belirir.

VKYPQCF : Taksilere nitro verir.

VQIMAHA : Tüm araçların seviyesini maximum yapar.

GTA SAN ANDREAS OYNANIŞ ŞİFRELERİ

AJLOJYQY : Oyunda herkes birbirine saldırır.

BAGOWPG : Herkes sizden nefret eder, size kızgın olur.

FOOOXFT : Herkese silah verir.

SZCMAWO : İntihar edersiniz.

CIKGCGX : Plaj partisi.

AFPHULTL : Ninja teması.

IOJUFZN : Oyundaki tüm halk isyan eder.

PRIEBJ : Funhouse teması.

SJMAHPE : Herkese 9mm silah verir.

ZSOXFSQ : Herkese roket verir.

GTA SAN ANDREAS HAVA DURUMU ŞİFRELERİ

PLEASANTLYWARM : Güneşli hava sağlar.

TOODAMNHOT : Çok Güneşli hava olur.

ALNSFMZO : Bulutlu hava verir.

AUIFRVQS : Hava durumu yağmurlu olur.

CFVFGMJ : Sisli hava verir.

YSOHNUL : Gün çok hızlı geçer.

NIGHTPROWLER : Oyunda her zaman gece olur.

OFVIAC : Gökyüzü turuncu renk olur.

SCOTTISHSUMMER : Fırtına verir.

CWJXUOC : Kum fırtınası verir.

GTA SA UÇMA ŞİFRESİ NEDİR?

Arabayla uçma şifresi RIPAZHA 'dır.

GTA SA HELİKOPTER ŞİFRESİ NEDİR?

Helikopter şifresi OHDUDE 'dir. OHDUDE yazarsanız 1 adet helikopter kazanırsınız.

GTA SA POLİSTEN KURTULMA ŞİFRESİ NEDİR?

Polisten kurtulma şifresi ASNAEB 'dir. Bu şifreyi yazdığınız taktirde GTA San Andreas'da polislerden kurtulmuş olursunuz. Ayrıca AEZAKMI şifresi de polisten kurtulmayı sağlıyor.

GTA SA CAN DOLDURMA ŞİFRESİ NEDİR?

HESOYAM şifresi ile canınızı fulleyebilirsiniz.

GTA SAN ANDREAS (GTA SA) ŞİFRELERİ OYUNDA NASIL AKTİF EDİLİR?

Gta San Andreas hilelerini oyunda aktif etmek için öncelikle oyuna giriş yapıyoruz. Ardından oyun içerisindeyken paylaşılan bu şifreleri olduğu gibi yazıyoruz. Yani herhangi bir yere basmadan direkt olarak hileyi yazıyoruz ve böylelikle aktif oluyor. Tabii doğru yazmaya da dikkat edin. Yoksa aktif olmayabilir.

GTA SA HİLELERİ NEDEN KULLANILIYOR?

Hileler genellikle oyundan zevk almak ve oyunu daha çok bitirmek için kullanılır. Burada GTA SA şifreleri oyundaki görevleri daha çabuk bitimenize olanak sağlar. Yoksa diğer türlü oyunlarda hile kullanmanızı önermiyoruz. Özellikle online oyunlarda hileye tamamen karşıyız. Fakat bu tarz ofline-single player tarzındaki oyunlarda şifre kullanımı yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmıştır.