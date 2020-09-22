GTA film oluyor! Grand Theft Auto 6'dan önce GTA filmi geliyor, hangi haritada geçecek? GTA 6 ne zaman çıkacak?

1997 yılında piyasaya sürülen ve ilk günden beri popülerliğini kaybetmeyen GTA serisi bu sefer bambaşka bir proje ile sevenleriyle buluşacak! Çıkış tarihinden itibaren en çok satan video oyunları listesindeki yerini korumaya devam eden Grand Theft Auto V'ten sonra oyun sektöründeki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Rockstar Games oyununun film olarak piyasaya sürülecek olması serinin hayranları için büyük merak uyandırdı.

GTA FİLMİ NE ZAMAN GELİYOR?

2013 yılında başlayan Grand Theft Auto serüveni, piyasaya son olarak sürülen GTA 5 ile en çok satan oyunlar listesinde uzun süre zirvede kalmıştı. Oyuncular serinin son oyununu çevrim içi ve hikaye moduyla oynamaya devam etse de özellikle hikaye modu oyuncuları yeni bir sürüm bekliyor.

Film beklenirken GTA ile ilgili yepyeni bir bilgi ortaya atıldı. GTA filmi hakkında daha fazla bilgi ise gelmeye devam edecek.

GTA FİLMİ NEYE ODAKLANACAK? GTA FİLMİ OYUNCULARI

GTA filminin Franklin, Michael ve Trevor üçlüsünün çevresinde geçeceği düşünülüyor. Yapılan habere göre karakterleri canlandıracak olan kişilerin

Shawn Fonteno / Franklin

Ned Luke / Michael

Steven Ogg / Trevor olacağı yönünde bazı fikirler ortaya atıldı.

Filmin ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi ama filmle ilgili bilgilerin kesinleşmesi ve daha fazla ayrıntının yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

GTA FİLMİ HANGİ HARİTADA, EVRENDE VEZAMANDA GEÇECEK?

Grand Theft Auto VI, Rockstar ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'sunun yorumlarına dayanarak Vice City'de geçecek olan bir devam filmi hakkında haberlerin çıktığı iddia ediliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın çıkmasını beklerken GTA Online'a güncellemeler gelmeye devam ediyor. Online sürümünde oyuncular için güncellemeler gelse bile hikaye modunu oynayanlar GTA 6'nın çıkışını bekliyor.

Rockstar ise yeni oyundan çok online sürümünün güncellemelerine odaklanıyor. Tabi bir de filme odaklanmaya başlıyor. GTA yıllar içerisinde popülerliğinden hiçbir şey kaybetmediği gibi her geçen gün kitlesini de artırmaya devam ediyor.