GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?
GTA nedir? GTA Vice City sistem gereksinimleri neler? GTA San Andreas sistem gereksinimleri neler? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA hileleri
GTA tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biridir. Serinin ilk versiyonundan beri binlerce oyuncuya ulaşmış olan oyun pek çok göreve sahiptir. GTA 5'in Epic Games tarafından ücretsiz verilmesi ile kitlesini daha da büyüten serinin yeni versiyonu 2021'in ikinci yarısında çıkacak.
GTA AÇILIMI | GTA NEDİR?
İlk olarak 10 Ağustos 1997 yılında piyasaya sürülen GTA'nın açılımı Grand Theft Auto'dur. O zaman ki adı DMA Design olan Rockstar North tarafından tasarlanmıştır. ASC Games tarafından piyasaya sürülen oyuna daha sonra eklentiler eklenmiştir ve devam oyunları çıkarılmıştır.
GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020
GTA V en düşük sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 / AMD Phenom 9850
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu
GTA 5 önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1
İşlemci: Intel Core i5 3470 / AMD X8 FX-8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
GTA 5 HİLELERİ
Gta V Oyuncu Hileleri
Hızlı Koşu: CATCHME
Ölümsüzlük 5 Dakika: PAINKILLER
Hızlı Yüzme : GOTGILLS
Ağır Çekim : SLOWMO
Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
Yönetmen Modu : JRTALENT
Sarhoş Modu : LIQUOR
Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
Süper Zıplama : HOPTOIT
Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
Yerçekimini Azalt : FLOATER
Kayan Araçlar : SNOWDAY
Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri
StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
Sanchez Motoru : OFFROAD
Comet Arabası : COMET
Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
BMX Bisiklet : BANDIT
Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
Duster Uçağı : FLYSPRAY
Limuzin (Limo) : VINEWOOD
Golf Arabası : HOLEIN1
Rapid GT Arabası : RAPIDGT
Gta 5 Özel Araç Hileleri
Deniz Uçağı : EXTINCT
Denizaltı : BUBBLES
Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma
Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
Silahlar : TOOLUP
Can & Zırh Doldur : TURTLE
Ateşli Mermiler : INCENDIARY
Paraşüt : SKYDIVE
GTA VICE CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
GTA Vice City en düşük sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 98 işletim sistemi bile olur
İşlemci: 400 MHz
RAM: 64 MB
Ekran kartı: 16 MB
Gerekli boş alan: 1 GB
GTA Vice City tavsiye edilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: En düşükten en yükseğe kadar tüm işletim sistemleri olur
İşlemci: 800 MHz
RAM: 128 MB
Ekran kartı: 32 MB
Gerekli boş alan: 1 GB
GTA SAN ANDREAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
GTA San Andreas minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Win XP (32) bit
İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+
Ekran Kartı: NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro
Ram: 384 MB
DirectX: DirectX 9
Boyutu: 4.7 GB
GTA San Andreas önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Win 7 (64) bit
İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veyaAMD Athlon XP 1800+
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600 veya AMD Radeon 9500 Pro
Ram: 384 MB veya üzeri
DirectX: DirectX 9
Boyutu: 4.7 GB
GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Henüz kesinleşmiş sistem gereksinimleri yok. Yabancı bir sitenin belirlediği muhtemele sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.
GTA 6 en düşük sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Win 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
VRAM: 4 GB
RAM: 8 GB
Depolama: 100 GB'lık depolama alanı
DirectX: 12
GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Win 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
VRAM: 8 GB
RAM: 16 GB
Depolama: 100 GB'lık depolama alanı
DirectX: 12