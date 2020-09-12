Göztepe - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Yukatel Denizlispor maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Göztepe - Yukatel Denizlispor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Yukatel Denizlispor maçı 12.09.2020, 12 Eylül Cumartesi günü saat 20:00 'da başlayacak. Yani maç bu akşam saat 8'de başlayacaktır. Maç Göztepe'nin evinde oynanacaktır.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Göztepe - Yukatel Denizlispor maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR HANGİ KANALDA?

Göztepe - Yukatel Denizlispor maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

TUGAY KAAN NUMANOĞLU (Hakem)

ESAT SANCAKTAR (1. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN DEDEŞ (2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN (Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN GÖÇEK (Var Hakemi)

ERDİNÇ SEZERTAM (AVAR Hakemi)

ÜNSAL ÇİMEN (Gözlemci)

ORHAN TATAR (Temsilci)

SÜLEYMAN KUTAY (Temsilci)

LEVENT KALKAN (Temsilci)